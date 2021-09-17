槍殺律師疑兇家境富裕　染賭毒癮後一落千丈

湖北省武漢市中年男子雷俊，周一（13日）在東湖高新區持槍射殺一名男律師，及後搶車逃離現場，約在兩小時後被警方拘捕，事件引起社會嘩然。內媒周四（16日）引述認識雷俊的人士報道，他家境富裕，經營的工程公司初時業績理想，但在染上賭癮毒癮後，經濟狀況陷入困境，事發前曾要向親戚借錢吃飯。

報道引述雷俊家鄉的村民指，其父親在2004年成立機械廠，雷俊佔股20%，經濟條件優厚，雷俊又於2013年及2016年分別注資200萬元（人民幣，下同，約241萬港元）及500萬元（約604萬港元）成立兩間工程公司，接過不少包括央企在內的項目。但後來染上毒癮，需到東湖高新區花山街道中心戒毒社區戒毒，更經常進出賭場及在網上賭場賭錢，隨後公司出現困難，需要向村委會借錢籌集周轉資金。

雷俊的律師薛偉幸因代理4宗因建築合約而起的訴訟案，令其需賠償過百萬元因而動殺機，其中一宗訴訟的原告指，雷俊欠下工程款項近4至5年，期間一分錢亦沒有繳付，更指威脅道：「要錢可以，你們全家都跟我一起死。」原告向法院要求追討42.8萬元（約52萬港元）的款項，但雷俊在今年5月份法院頒令後至今亦未有履行。