俄總統普京將應中方邀請　出席明年北京冬奧

中國國務委員兼外長王毅周四（16日）在塔吉克斯坦首都杜尚別，與俄羅斯外長拉夫羅夫會面。拉夫羅夫透露，俄國總統普京會接受中方邀請，會於明年2月出席北京冬季奧運會。拉夫羅夫指，普京很高興獲中國國家領導人邀請，並期望可雙方可面對面舉行峰會。

國際體育仲裁法庭去年裁定，禁止俄羅斯參加國際大型賽事兩年，以懲罰莫斯科當局向世界反興奮劑組織提交經篡改的實驗室數據；俄羅斯運動員在明年12月前，都不能以國家名義參加包括奧運等的大型國際賽；俄羅斯官員包括普京在內，除非得到東道國元首邀請，否則也被禁止出席國際賽事。

拉夫羅夫在會面上亦指，中俄雙方要繼續推進抗疫合作，促進務實交流，擴大貿易規模。俄方堅定支持中方在涉疆、涉港、涉藏以及人權等問題上的立場，並認為病毒溯源是科學問題，不應成為政治施壓工具；俄方願同中方一道推動上合組織發揮更大影響力，在阿富汗問題上加強協調，共同維護中亞和平穩定；在聯合國等多邊舞台攜手應對信息安全、生物安全、網絡犯罪等全球性問題，密切在亞太事務中的協調合作。

王毅表示，中方願同俄方在阿富汗問題上加強協調、合力應對，敦促美西方承擔應盡責任，共同維護地區和平穩定。中方讚賞俄方反對將病毒溯源和人權問題政治化，願同俄方深化戰略協作，推動國際社會加強抗疫合作，中俄雙方亦要繼續推進抗疫合作，早日實現年雙邊貿易額2,000億美元（約1.56萬億港元）的目標。此外，中俄要在上海合作組織框架內溝通協調，共同維護亞太地區和平繁榮，攜手應對各種全球性挑戰。