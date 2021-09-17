台太魯閣慘劇首開庭　家屬促以殺人罪審訊

台灣今年4月有太魯閣號列車撞到滑落的工程車後出軌，釀成49死、200多名乘客受傷慘劇。花蓮地方法院周四（16日）首度開庭，提訊在押被告工程車司機李義祥、外勞華文好，以及聯合大地工地監造李進福、張齊富財等4人所涉過失致死等罪嫌。庭上公開李義祥事發時的完整對話，家屬要求改以殺人罪論處。

李義祥被羈押5個月，出庭時身形明顯消瘦，華文好則由翻譯陪同出庭。法官當庭勘驗工地現場11段行車記錄儀的畫面，其中聽到李義祥喊「前面輪胎會不會掉下去、放石頭⋯⋯」當時工程車掉落邊坡，並開來起重機試圖拉起。

罹難家屬委任律師陳孟秀表示，影片是事發當天在事發前一直到工程車掉落之前，過程中可見李、華非常輕率，卸輪胎時，工程車非常接近邊坡植物，兩人對話也有問「會不會掉下去」，顯示有預見事件發生的可能性，但卻沒有尋求專業協助。家屬痛斥，「根本是殺人」。其中死者的黃姓爸爸看完影片，直斥台鐵也難辭其咎。大部分家屬也請求法官判處被告重刑，希望法官變更審理法條，改以殺人罪論處。案件於本月23日續開庭審理。