美英助澳洲建核動力潛艇　中方嚴斥是「赤裸裸核擴散行徑」

美國、英國周三（15日）宣布協助澳洲發展核動力潛艇，中國常駐維也納聯合國代表王群周四（16日）在國際原子能機構9月理事會上發言，初步表明中方嚴正立場，指出美、英此舉是赤裸裸的核擴散行徑。

王群表示，防止核武器和核技術擴散，是《不擴散核武器條約》（NPT）的宗旨，也是締約國履約應盡的核心義務。美、英作為上述條約的締約方和核武器國家，公然幫助澳州這個無核武器國家建造核動力潛艇，顯然會造成核材料和核技術的擴散。這不僅有悖NPT的宗旨和核心義務，而且有損以NPT為核心的國際核不擴散機制及努力。中國嚴重關切這一事態發展。同時，國際原子能機構作為履行NPT核不擴散和保障監督義務的國際組織，也有責任、有義務對美、英、澳有悖NPT義務的行徑公開表明其嚴正立場。

王群說，美、英作為核武器國家，公然扶持澳洲這無核武器國家發展軍用核技術，這是赤裸裸的核擴散行為；這種行為對於朝鮮半島核問題和伊朗核問題的解決將造成嚴重的負面影響，也嚴重破壞地區和平穩定，加劇軍備競賽，危害國際和平與安全。

王群最後強調，中方將密切關注事態發展，保留進一步作出反應的權利；中方也呼籲國際社會一起採取行動，制止這種危險行徑。