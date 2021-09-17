歐洲議會通過《新歐中戰略報告》　中方不認同內容

歐洲議會在周二及周三（14日及15日）的全體會議上，就歐洲外交委員會提出的對華新戰略報告進行討論與表決，歐洲議會周四（16日）公布結果，以570票贊成、61票反對以及40票棄權通過《新歐中戰略報告》。

報告內容概述歐盟應制訂對華新戰略的六大支柱，分別是合作應對全球挑戰、重視國際規範和人權、識別風險和脆弱性、與志同道合夥伴建立夥伴關係、強化戰略自主並捍衞歐洲的利益及價值觀。

報告建議中歐繼續合作應對一系列全球挑戰，例如人權、氣候變化、核裁軍、全球健康等，同時提出對系統地侵犯人權的擔憂。歐洲議會議員呼籲歐盟與中國合作，透過風險和預警系統，提升對可能演變為大流行的傳染病的應對力，同時也要求中國允許對新冠疫情起源進行獨立調查。

歐洲議會在強調歐中關係的戰略重要性的同時，也清楚表明在中國取消對歐洲議會議員和歐盟機構的制裁前，不會啟動《中歐全面投資協定》的審批程序。報告指出，歐洲需要志同道合的夥伴建立5G、6G等新一代技術，不符合安全標準的企業必須被排除。議員也再次呼籲歐盟委員會和歐洲理事會，推進與台灣的投資協議。

報告還譴責中國侵犯人權的行為，呼籲定期與中國就人權問題對話，並制訂衡量進展的基準，新疆、內蒙古、西藏和香港的侵犯人權行為都應該被納入討論。歐洲議會議員呼籲歐盟，確保現行立法有效禁止設計新疆侵犯人權行為的公司在歐盟開展業務。

中國駐歐盟使團發言人回應歐洲議會通過《新歐中戰略報告》時稱，該報告一方面認為中國是歐盟的「合作和談判夥伴」，另一方面突出中歐是「制度性對手」，這種說法無益於改善和發展中歐關係，中方不能認同。報告亦妄評中國的政治、經濟、社會和外交政策，基於偏見和謊言對涉港、涉疆、台灣等問題指手畫腳，粗暴干涉中國內政，違背國際關係基本準則和歐方在有關問題上的承諾，中方堅決反對。