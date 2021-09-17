稱「錢太多對父母不好」　台道場住持騙同學逾2000萬新台幣

在台灣台中市忘憂谷觀音禪寺、中華萬宗法音宣流學會等道場擔任住持的女子李貴富，眼見未婚的劉姓高中同學收入頗豐、且獨力照顧患病的父母，竟利用其孝心，謊稱「身上留太多錢會讓父母身體不好」，藉此詐騙劉女2311萬元新台幣（約650萬港元）。法院早前一審依詐欺罪判李女2年刑期，二審法官周四（16日）認為金額計算有問題，改判她1年8個月。

判決書指出，李貴富擔任道場住持且對外自稱是「法王宗主」，信徒則以「吉祥」稱呼她。李貴富於2006、2007年間與劉女重逢，李女告訴劉女，因她的命格特殊，身上不能有太多錢，否則不但父母身體會不好，且會很快離世，日後還會下地獄，藉以要劉將錢交給她保管。劉女從2007年4月至2014年2月間，陸續匯款至李女提供的帳戶。

李女出庭時否認詐騙，辯稱是劉的父親在世時要給她錢，還交代這些錢不能讓劉女獨得，必須分給劉的兄弟姊妹。法官認為，李女宣稱擁有通靈能力，甚至可以幫劉的父母延壽，雖屬於個人信仰，但若涉及財務轉移，則不能單純視為宗教信仰。