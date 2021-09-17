世銀前高層被指施壓提高中國營商排名　前CEO否認

一項周四（16日）公布的獨立調查發現，包括時任世界銀行行政總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）在內的世銀高層，曾經向員工施加不當壓力，以提高中國在世銀2018年營商環境報告的排名。世銀同日表示，不會再出版年度營商環境報告，並正研究以新方式評估經商和投資環境。

報告由世銀委託一間律師事務所撰寫，調查發現時任世銀行長金墉辦公室的高級職員，曾經直接及間接施壓，要求改變營商環境報告內的評分方式，以提升中國的分數，並指金墉可能有份下令。而格奧爾基耶娃和一名主要顧問，則向職員施壓，對「中國的分數作特定的調整」。報告指，當時世銀正向中國尋求大幅增加給予世銀的資金；而經調整後，中國在2018年營商環境報告中，排名由最初起草時的85位，上升7位到第78位。

現時擔任國際貨幣基金組織（IMF）總裁的格奧爾基耶娃，在報告出爐後發表聲明，表明從根本上不同意調查結果，並已經向IMF的執行董事會簡報此事。美國財政部發言人則形容，調查結果「嚴重」，正對報告主進行分析，並指維持國際金融機構的誠信是其首要責任。