男子疑猥褻女嬰致死　母親隔10個月公開惹質疑

江蘇鹽城市一名女子近日在網上發文稱，她去年11月帶同只得17個月大的女兒與男性友人外出用餐，期間對方強行將女嬰抱到男廁並猥褻，回來後女嬰昏迷，送院搶救無效身亡。該女子自稱交友不慎，又呼籲大眾關注事件。但有網民質疑她未有盡母親的責任，甚至直斥是「幫兇」。

微博帳號「黃思一的明天」，自稱是遇害女嬰的母親。她於上周五（10日）發文將事件曝光。報道指，男子把女嬰帶到廁所20多分鐘後，回來告訴她女嬰睡了，其實那時女嬰經已昏迷，而當時該女子還離開座位選火鍋調味料。後來女子要帶女嬰去醫院時，男子以結帳為藉口拖延時間。其後男子得悉女嬰死亡，又叫女子直接將女嬰遺體火化。女子自稱被男子洗腦，謊稱女兒意外身亡並開立證明，當天便將遺體火化。一個多月後，女嬰的母親才報警。

據悉，該女子育有一子一女，男子是鹽城市秦南鎮商侍村一名楊姓幹部，之前也帶過女嬰去廁所兩次，且每次都約20分鐘。對於女嬰臉上出現瘀青，楊男解釋自己「太喜歡孩子，親的時候太用力了」。 有媒體稱，檢察院已經以故意殺人和猥褻兒童罪將楊男批捕。

發文曝光後，該名母親遭到不少網民攻擊，質疑她在事件發生後10個月才將事件曝光，「作為一個正常人，特別是一個母親，一個成年男人要把你一歲多的女兒帶到男衞生間，你會同意嗎？」但也有不少人對她表示同情，「這位母親已經很勇敢了，不要再受害者有罪論了」。或許是迫於壓力，該名母親之後將微博清空。