美支持世維會辦展覽 華批狼狽為奸
2021年09月17日 09:01
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世界維吾爾代表大會的相片展覽在瑞士日內瓦的聯合國辦事處外舉行。
世界維吾爾代表大會周四（16日）在瑞士日內瓦的聯合國辦事處外，舉行為期3日、由美國資助的相片展覽，展出數十名失蹤或據稱被關押在新疆的維吾爾人，引來中國不滿。中國常駐日內瓦代表團發言人劉玉印周四譴責，美國為遏制中國發展，不惜與世界維吾爾代表大會這樣的暴恐分裂組織狼狽為奸。
名為「失蹤者之牆」（The Wall of The missing）的展覽，也包括對新疆再教育營幸存者有關強制絕育指控的採訪。世界維吾爾代表大會指，美國為今次展覽提供了財政資助，展覽之後會分別移師比利時布魯塞爾和德國柏林。
據知情人士透露，美國駐日內瓦代表團早前已在一場外交招待會展示了展覽相片。美國駐日內瓦代表團發言人表示，美國對華政策一直核心關注人權問題，會繼續展示中國在新疆、西藏、香港和其他地方犯下的侵犯人權行為。
劉玉印發聲明批評，美國與世界維吾爾代表大會合夥炮製所謂展覽，妄圖散布關於中國的虛假訊息，從中漁利，行為令人不齒。聲明指，美方將人權作為政治工具，在世界各地製造分裂和動盪，是該國一貫伎倆，又奉勸美國將資源和精力放在增進本國人民的福祉和人權上，而不是侵犯別國人民人權，搞這種不入流的政治把戲。這種鬧劇不僅徒勞無功，而且會淪為世人笑柄。