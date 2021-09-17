美支持世維會辦展覽　華批狼狽為奸

世界維吾爾代表大會周四（16日）在瑞士日內瓦的聯合國辦事處外，舉行為期3日、由美國資助的相片展覽，展出數十名失蹤或據稱被關押在新疆的維吾爾人，引來中國不滿。中國常駐日內瓦代表團發言人劉玉印周四譴責，美國為遏制中國發展，不惜與世界維吾爾代表大會這樣的暴恐分裂組織狼狽為奸。

名為「失蹤者之牆」（The Wall of The missing）的展覽，也包括對新疆再教育營幸存者有關強制絕育指控的採訪。世界維吾爾代表大會指，美國為今次展覽提供了財政資助，展覽之後會分別移師比利時布魯塞爾和德國柏林。

據知情人士透露，美國駐日內瓦代表團早前已在一場外交招待會展示了展覽相片。美國駐日內瓦代表團發言人表示，美國對華政策一直核心關注人權問題，會繼續展示中國在新疆、西藏、香港和其他地方犯下的侵犯人權行為。

劉玉印發聲明批評，美國與世界維吾爾代表大會合夥炮製所謂展覽，妄圖散布關於中國的虛假訊息，從中漁利，行為令人不齒。聲明指，美方將人權作為政治工具，在世界各地製造分裂和動盪，是該國一貫伎倆，又奉勸美國將資源和精力放在增進本國人民的福祉和人權上，而不是侵犯別國人民人權，搞這種不入流的政治把戲。這種鬧劇不僅徒勞無功，而且會淪為世人笑柄。