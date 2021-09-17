美澳擴大軍事合作　強化與台灣關係

美國國務卿布林肯與防長奧斯汀周四（16日）在美國國務院與到訪的澳洲外長佩恩和防長達頓會面，重點討論印太議題。雙方會後發表聯合聲明，觸及中國大陸、台灣、香港及新疆等。達頓宣布，美軍將派各類軍機輪流部署澳洲，擴大美澳軍事合作。

聯合聲明指，美澳將繼續捍衞和平、安全與繁榮以確保一個開放、具包容性的印太區域，遵從國際法對地區及國際繁榮穩定至關重要，這代表各國在南海行使海事自由的重要。美澳關注中國對南海作出無法律根據的海事聲索，敦促中方實施《海上交通安全法》等本地法律時需符合國際法，反對任何軍事化和破壞穩定的行為。

美澳重申台灣在印太有重要角色，有意加強與台灣的聯繫，支持台方有意義地參與國際組織，並重申要和平解決兩岸問題。聲明還批評中方在香港實施《港區國安法》、削弱選舉制度、打壓新聞自由等損害「一國兩制」原則，促請北京遵守《中英聯合聲明》。至於新疆問題，美澳要求北京立即讓國際獨立觀察員進入新疆視察。

兩國防長會後見記者時宣布，美國將安排各類軍機輪流部署澳洲，並在澳洲建立後勤和維修能力。達頓指，雙方會顯著加強軍隊合作及相互操作性，深化在印太的同盟活動。