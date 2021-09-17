全國首例　臨澤縣民生三孩買樓獲補貼

內地《關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》出台後，有關改善生育保障政策的話題備受關注。甘肅省臨澤縣近日提出生三名孩子買樓最高補貼4萬元（人民幣，下同，約4.8萬港元），是全國首例。有專家指出，此舉釋出的信號意義強烈，或有其他城市倣效。

甘肅省臨澤縣研究通過了《臨澤縣優化生育政策促進人口長期均衡發展的實施意見（試行）》，亦成為全省首個出台優化生育政策、力促三孩生育政策落地落實的縣區。該實施意見表明，臨澤縣對生育二孩、三孩的臨澤戶籍常住家庭，在縣城區購買商品房時給予4萬元的政府補助；在各中心集鎮、屯泉小鎮、丹霞康養村等集中居住區購買商品房時，則給予3萬元（約3.6萬港元）的政府補助。當中亦提到，政府在配租公租房時，對符合住屋保障條件且有未成年子女的家庭，優先給予保障。

該實施意見也從育兒補貼、照護服務、資源配置、生育保險等11個方面，加強對生育家庭和新出生人口的福利保障。在育兒補貼方面，對在臨澤縣公立醫療機構生育二孩、三孩的常住家庭，每年分別可享受5,000元及1萬元（約6,000及1.2萬港元）的育兒補貼，直至孩子三歲，經過評估認證的臨澤戶籍常住高危孕產婦，可享受同等政策。

生育津貼同樣涉及到一孩家庭，對在臨澤縣公立醫療機構生育一孩、二孩、三孩的常住產婦一次過分別給予2,000元、3,000元及5,000元的生育津貼。在教育方面，在轄區內公辦幼兒園就讀的常住家庭，二孩、三孩每生每學年分別給予1,000元及2,000元（約1,200及2,400港元）的資助，並且要求幼兒園推行提早及延後保育政策。