解放軍機6度入台空域　美偵察機巡東海南海

台軍年度最重要的演訓活動「漢光37號演習」周五（17日）迎來最後一天，當日解放軍軍機至少6次飛入台空域，台空軍在空警戒並廣播驅離。與此同時，美軍4架偵察機分別在東海及南海偵察，對台海形成「南北夾擊」之勢。

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台媒周五引述廣播紀錄指，解放軍軍機於當日早上6時59分、7時12分、9時47分等時間，多次飛入台空域，飛行高度約為3,500米。台軍於早上10時38分時罕見廣播，強硬警告飛入台東南空域的解放軍軍機：「你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！你已破壞區域和平穩定，你要負完全責任！」

漢光演習期間，解放軍軍機飛入台空域的頻率增加。台媒引述資深軍事迷分析指，台總統府周四（16日）發布照片，顯示台空軍戰機飛近拍得對解放軍轟6轟炸機的攔截監控圖，或令陸方不悅，台軍周五大動作反擊，有必要觀察陸美後續反應。

北京大學海洋研究院南海戰略態勢感知計劃（SCSPI）周五在微博發文指，美國海軍一架MQ4C無人偵察機及一架EP3E電子偵察機當日早上在東海偵察，美國空軍另一架RC135W電子偵察機及一架RC135S偵察機則在南海北部偵察，貼文形容此舉為南北「夾擊」台海。