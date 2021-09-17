屏東市長林恊松貪污罪成　判囚7年

台灣屏東市長林恊松在擔任市代會主席期間涉嫌貪污，與現任屏東市代會主席蕭國亮以不實單據核銷禮品，案件於周五（17日）一審宣判。二人觸犯貪污治罪條例中的利用職務上機會詐取財物等罪名成立，林恊松判囚7年，褫奪公權3年；蕭國亮則判囚4年2個月，褫奪公權3年，全案仍可上訴，二人將被停職。

屏東地方檢察署調查發現，國民黨籍的林恊松過去擔任屏東市代會主席期間，涉嫌由2012年至2018年起夥同葉姓市代會總務及周姓廠商，以不實單據核銷主席特別費、茶葉、賀匾、電扇等禮品支出；蕭國亮於3年前接任市代會主席後，也涉嫌以相同手法詐騙公帑。檢方指，林、葉、周三人涉利用職務機會詐騙財物，獲利237萬多元（新台幣，下同，約66.5萬港元）；蕭、葉、周三人共獲57萬多元（約16萬港元）；葉、周二人就冷氣維修採購等機會則騙得27萬多元（約7.6萬港元）。

檢方去年7月初對林、蕭二人聲押獲准，案件去年9月偵結，依貪污治罪條例及偽造文書等罪起訴涉案人士。屏東地方法院審訊約一年，合議庭法官認為林恊松等人涉貪事證明確，林恊松共犯180罪，蕭國亮共犯5罪，判處上述刑罰。另外，葉姓市代會總務共犯185罪，判囚7年半，褫奪公權3年；周姓廠商共犯189罪，判囚3年，得易科罰金部分應執行6個月刑期，褫奪公權3年。