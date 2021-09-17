漢光演習最後一天　經國號戰機展開連續反擊操演

台軍一連5日舉行的漢光37號演習，周五（17日）踏入最後一天，在台中清泉崗機場展開連續反擊操演。空軍經國號戰機完成整備後，起飛執行連續反擊作戰演練，並模擬驅離敵軍。這天的操演是繼周三佳冬戰備道起降後，空軍唯二出動的科目。

台灣軍聞社報道，經國號戰機完成整備後升空，執行連續反擊作戰任務，旨在演練捍衞台空域等。報道指出，經國號戰機一直擔任防衞台海領空的重要工作，這次連續反擊作戰可見飛官迅速登機準備升空，完成各項整備，呈現他們平時培養的絕佳默契，與紮實務實的訓練成果，更展示空軍捍衞領空安全的決心與能力。

台軍發布的畫面顯示，至少有兩架來自空軍3聯隊的經國號戰機參與此演練，起飛前的整備程序包括針對飛機實施360度檢查，飛官拿着手電筒仔細掃視機身各部。及後在地勤完成確認下，戰機即進入跑道待命，接獲命令後即加速升空，前往指定區域執行操演任務。

漢光演習最後一天在第5作戰區實施連續反擊後，進入演習尾聲，周一至周四（13至16日）已執行戰力保存及防護、反登陸重炮射擊、戰備道起降、緊急醫療開設、海灘反擊、淡水河防等重要課目。過去配合作戰區執行聯合反登陸作戰操演，模擬對海面目標轟炸射擊的演習，今年因縮小規模而被取消，而近年漢光常見的空軍防空導彈發射車營外機動部署也沒出現。