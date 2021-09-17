台增8宗新冠確診　172萬劑疫苗今運抵

台灣的中央流行疫情指揮中心周五（17日）公布，新增8宗新冠肺炎確診病例，包括2宗本土及6宗境外輸入個案，沒有新增診病例。台灣自行採購的64萬劑英國阿斯利康疫苗以及108萬劑美國莫德納疫苗，會於當日下午和晚上分別從泰國曼谷和美國亞特蘭大抵台。

指揮中心周五只有發言人莊人祥獨自現身說明最新疫情，新增本土病例包括一名70多歲女性，她於周三（15日）因其他原因就醫採檢，並於周五確診，目前有一名接觸者要居家隔離。另一宗本土病例為20多歲女性，於周五因探病需求採檢，亦於周五確診，目前有8名接觸者要居家隔離。

新增境外輸入個案包括3男3女，年齡介乎20多歲至60多歲，分別來自美國、印尼、立陶宛及馬來西亞，在本月3日至周三期間入境，均持有登機前3日內檢測無感染報告。莊人祥表示，新北幼兒園群組累計有33人染疫，新增5人檢出印度變種病毒株Delta，目前共3,596人接受採檢，當中3,440人無受感染。至於機場桃園航勤公司女員工的個案，其病毒全基因定序結果尚未出爐。

台行政院長蘇貞昌周五早上在社交網宣布，108萬劑莫德納疫苗已從美國出發，並分享疫苗在亞特蘭大機場運上飛機的畫面，預計於當晚10時15分抵達台灣。連同從曼谷運抵的阿斯利康疫苗，疫苗到貨量將達到1,730萬劑，而下一批規模相若的莫德納疫苗，可望在二至三周內抵台。