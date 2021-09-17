台首宗追黨產訴訟和解　中影支付9.5億新台幣

台灣的中影股份有限公司（下稱中影）遭不當黨產處理委員會認定，屬國民黨附隨組織，雙方上月24日達成和解，由中影向台灣當局支付9.5億元（新台幣，下同，約2.69億港元），是首宗在《黨產條例》下以締結行政契約和解的案件。台北高等行政法院周五（17日）上午開庭，法官確認本案和解無妨害公益等，宣告訴訟上的和解成立。

案情指，中影2018年被黨產會認定不是以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制，因此凍結中影118億元（約33.4億港元）的資產。中影當時不服，提出行政訴訟，至去年成功解凍資金，黨產會隨後提出上訴。中影和黨產會簽訂的和解契約內容另包括，中影把2006年4月27日前的著作、影片權讓歸台灣當局所有，以換取黨產會終止處分。雙方同時正聯繫法院，由中影撤銷訴訟、終結訴訟或庭外和解。黨產會又指，將繼續調查國民黨持有中影時的資料。

這是《黨產條例》實施5年來，首宗以締結行政契約方式取代司法訴訟解決的黨產處分案。黨產會律師表示，雙方成立和解契約之後，對真相作出一定程度的釐清，且沒有損害到台灣利益。中影的律師則指，尚未完成匯款，台銀周五會開董事會討論中影融資，確認後將直接匯入黨產會指定帳戶。