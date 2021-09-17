清遠市垃圾處理不力　污染叢生整改敷衍

國務院生態環境部周五（17日）通報批評，廣東省清遠市地方政府處置生活垃圾工作長期滯後，導致環境污染問題突出。當地部門對堆填區的運行監管不力，垃圾滲水管理不足，打擊非法傾倒垃圾態度敷衍。生態環境保護督察組表示，將進一步調查核實有關情況，並按要求做好後續督察工作。

通報指，清遠市2008年開始謀劃建設垃圾焚化爐，原先擬定2015年底建成投運。但項目一拖再拖，前後歷經12年、12次選址，直至2021年6月才點火試運行。受此影響，全市8座堆填區提早飽和，青山堆填區更於2018年庫滿停運，令12萬噸垃圾臨時長途轉運到英德、佛岡、陽山等市縣應急處理。

此外，青山堆填區垃圾滲水處理能力不足，令堆填區至今積存3.7萬噸臭水，填滿場外多個收集池。同時，堆填區長期通過槽罐車，將臭水違規轉運至多個城市污水處理廠處理，2018年以來已累計轉運38.4萬噸臭水，目前每天仍有約500噸臭水運至城市污水處理廠處理。

2019年7月，清遠市清城區龍塘鎮利維石場借土地複墾之名，將大量生活垃圾、工業廢舊塑膠垃圾混雜在建築垃圾中傾倒，直到去年8月媒體曝光後才停止，累計傾倒垃圾量逾60萬立方米。受垃圾滲水污染影響，傾倒區東側10萬多立方米的礦坑積水呈黃綠色，散發明顯臭味。直到2021年4月，龍塘鎮才開始整治，督察進駐前才處置完畢。