Tesla官網賣二手事故車　法院判退一賠三

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）在內地爭議不斷。天津Tesla車主韓潮早前經官網購買官方認證的二手Model S電動車，事後卻出現失控等情況，經鑑定後才發現買來的二手車竟是事故車，惟官方銷售時並未有披露相關情況。韓潮經起訴及維權755天後，北京市第二中級人民法周四（16日）表示，案件中Tesla存在欺詐，遂維持一審原判駁回上訴，Tesla須「退一賠三」。

綜合內媒報道，韓潮在2019年5月底在Tesla官網購買官方認證二手車，型號為Model S 電動車。購買時官方網站顯示「無重大事故，無結構性損傷，無水泡火燒，200多項全車檢測，車況良好」。車主在銷售的溝通過程中再次確認車況訊息，均獲得一致答覆。

不過，韓潮在同年8月24日晚駕駛涉事電動車時，車輛在行駛期間突然傳出「砰」的一聲巨響，屏幕隨即顯示「車輛無法重新啟動」、「車輛正在關閉」等訊息。事後電動車煞車、電門系統完全癱瘓，韓潮只好把車停到應急車道並撥打Tesla救援電話，電動車至凌晨被拖至特斯拉服務中心。

經過一周檢修後，Tesla回應至車輛部分零件損壞，並提供一輛代步車使用。但韓潮認為車輛如此故障會直接威脅生命安全，遂提出退換請求卻被拒絕。他事後向當地市監局介入調解，並在後者建議下委託本地機動車司法鑑定機構對車輛進行全車檢測，並發現車輛存在「切割焊接痕迹」，屬於事故車輛。

得知鑑定結果後，韓潮再要求Tesla退換車輛，惟同樣被拒絕，他最終就事件啟動司法程序，將Tesla訴之於法庭。案件去年12月4日在北京市大興區人民法院一審裁定，Tesla存在欺詐行為，應當退一賠三，惟Tesla不服上訴，至今年3月26日在北京市第二中級人民法院再次開庭，直至事主周五（17日）收到法院發出的判決書。