內地今年破22萬宗詐騙案　阻2770億人民幣交易

中國公安部周五（17日）在北京舉行新聞發布會，介紹公安機關護航全面建成小康社會有關情況。公安部副部長杜航偉表示，全國今年首8個月共破獲22萬宗電訊網絡詐騙案，拘捕29.6萬名犯人，並緊急制止支付涉案資金2,770億元（人民幣，下同，約3,324億港元）。

杜航偉表示，今年打擊治理電訊網絡詐騙犯罪方面，立案數與去年相比出現下降，其中在「長城」、「雲劍」、「斷卡」等專案行動取得階段性工作成效，包括搗破西南邊境6,821個偷渡團夥，拘捕2.7萬人。當局今年以來，又已成功避免逾796萬名群眾受騙，共搗破2.6萬個「兩卡」犯罪團夥，整治4.9萬間違規行業網點、機構。

在網絡犯罪方面，當局持續開展淨網專項行動以來，已辦理50多萬宗網絡犯罪案件。其中僅在去年巡查時，發現並清理處置各類違法有害訊息逾237萬條，超過6萬個App因違法違規而被下架處置，4.6萬個帳號被封，3.6萬直播間被關閉。當局將建立完善安全工作機制、政策等制度，打擊危害數據安全的各類違法犯罪活動。

至於在追捕境外在逃人員的「獵狐行動」方面，公安部目前已成功拘捕6,400多名境外在逃人員，追繳贓款近300億元（約360億港元）。顯示在持續開展打擊境外轉移贓款專項行動等兩年專項行動以來，官方均取得顯著成效。