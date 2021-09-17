台疫情報告未提防疫破口　國民黨斥官官相護

台灣航空公司機組人員的檢疫措施由最初的居家檢疫14日，逐步放寬為「3+11」（居家檢疫3日，自主健康管理11日），形成防疫破口，本土新冠疫情至今未平息。台行政院長蘇貞昌周五（17日）前往立法院接受質詢，並針對「3+11」防疫決策專案報告，惟當中揭露決策的4大考量未提「破口」，遭在野黨怒轟「官官相護」。

立法院周五上午開議，蘇貞昌率部會首長前往接受質詢，其提交的12頁防疫決策專案報告，列出從去年3月至今的的機組人員檢疫規定變化過程。當中揭露決策4大考量，包括當時台灣疫情平穩、航空公司的外站零接觸管理、對機組人員機上執勤全程防護的管理機制已落實、對航空公司管理的監督課責規範已成熟，因而指揮官決定調整為「加強版3+11」管理模式。

國民黨主席兼立委江啟臣表示，看完該報告後結論只有「官官相護」4個字，只看到推卸、吹捧、避重就輕。他質疑蘇貞昌隻字未提「推手」民進黨立委范雲，「到底是要護航甚麼？」他又質問：「倉促開放3+11，沒有配套、沒有科學依據，到底中間是誰在施壓？既然報告言明，錯誤決策是由指揮官下令，難道不用懲處陳時中？沒有人需要因此負責嗎？」

國民黨立委陳以信則批評，台灣因為3+11破口造成800多人死亡，「要一句道歉、真相不行嗎？為何可以冷血到這種地步，可以自大自滿到這種地步？」另外，時代力量立委邱顯智質疑報告於前一晚提前由部分民進黨立委先行取得，在野黨被漏掉，質問：「這是行政部門面對立法院該有的態度？」蘇貞昌回應指，所有該給立法院的報告都是如期送達，而疫情變化不到最後一刻都沒有定稿，在沒有定稿前若有資料外流，會調查清楚。

駐台記者宋江誠報道