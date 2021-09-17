包庇黑社會兼受賄　贛州市委前常委判囚13年

江西省贛州市委前常委馬玉福濫用職權、包庇黑社會性質組織及受賄案，周五（17日）在上饒市中級人民法院公開宣判。馬玉福被判處13年有期徒刑，並罰款50萬元（人民幣，下同，約60萬港元），其受賄所得依法予以沒收及上繳國庫，不足部分則繼續追繳。

經審理查明，馬玉福在2007年至2012年任中共尋烏縣委書記期間，在明知他人沒有採礦許可證等情況下，濫用職權、擅自批准和縱容他人非法開採稀土，致使國家利益遭受重大損失。他又多次對黑社會性質組織成員予以包庇，阻撓其他國家機關工作人員依法查禁。

另在1999年至2019年期間，馬玉福在擔任中共信豐縣委副書記、尋烏縣縣長、贛州市委常委、政法委書記等職務期間，利用職務便利為他人牟取利益，並利用職權或地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為請託人牟取不正當利益，直接或通過他人收受財物逾1,189.6萬元（約1,427.5萬港元）。

法院認為，馬玉福的行為已構成以上罪項，應依法數罪併罰。由於其濫用職權、包庇黑社會性質組織的情節嚴重，本應重罰。但鑑於他到案後交代未掌握的絕大部分犯罪事實，具有自首、認罪悔罪、退贓等減輕處罰情節，遂依法作出上述判決。