深圳警破製售冒牌月餅案　涉額逾60萬人民幣

廣東省深圳市公安局周五（17日）表示，當局近日成功偵破一宗特大生產、銷售假冒品牌月餅案，共拘留10人，剷除3個犯罪據點，繳獲逾2,040盒月餅成品，以及一批包裝及作案工具，涉案價值逾60萬元（人民幣，下同，約72萬港元）。

警方表示，該犯罪團夥在佛山租了多個倉庫進行包裝和存儲，每日更換加工地點，製售香港品牌美心的流心月餅。市面一盒價格近300元（約360港元）的月餅，該團夥製作的同品牌假冒月餅一盒只售100元（約120港元）。

市公安局表示，隨着中秋及十一假期臨近，市面出現愈來愈多製售假劣應節食品的情況，警方遂聯合市監、煙草部門，在全市範圍開展「中秋國慶舌尖安全」保衞戰，重點打擊生產、銷售「假月餅」、「假酒」、「假煙」等應節食品的違法犯罪行為。

至周一（13日），深圳警方開展集中收網行動，集中對應節食品生產點、倉庫、物流點等展開重點整治。除了上述月餅案外，警方成功破獲涉食品安全違法犯罪案件42宗，刑事拘留56人，涉案總金額超過1,000萬元（約1,200萬港元）。