警破製售冒牌月餅白酒案　涉額逾2000萬人民幣

隨着中秋及十一假期將至，容易有冒牌月餅、白酒流入市面。上海警方近日針對節日食品製售犯罪開展整治行動，今個月內連續破獲相關刑事案件10多宗，分別查獲假冒名牌、香港品牌月餅、國酒茅台等，涉案金額超過2,000萬元人民幣（約2,400萬港元）。

上海警方表示，本月8日、11日、14日及15日，總隊分別與徐匯區、閔行區、嘉定區、靜安區公安分局，搗破多宗製售假冒知名品牌月餅案，成功告破及時阻斷10萬多枚、逾3,300盒假冒品牌月餅流入市場，涉案金額逾1,250萬元（約1,500萬港元），其中閔行區的2個據點更是負責製售假冒香港品牌的月餅。

涉案團夥大多未經權利公司授權許可，私自加工生產假冒品牌月餅，並以明顯低於市價的價格，通過網店對外分銷出售。除了月餅，警方分別亦在崇明區、松江區破獲假冒知名品牌紅酒及白酒，查獲420多瓶紅酒、300多瓶白酒涉案金額逾150萬元（約180萬港元），在以低檔酒為原料，私自灌裝、貼標、裝箱成品混入市場。

在上述案件中，警方共拘捕28人，他們目前已因涉嫌假冒註冊商標罪、銷售假冒註冊商標的商品罪，被依法採取刑事強制措施。案件正在進一步偵辦中。警方下一步將對上游製造假冒包材源頭進行深入打擊。