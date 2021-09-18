縣稅局女職員請假近4年照出糧　復職僅為打疫苗

台媒周五（17日）踢爆，台灣南投縣稅務局一名蔣姓女職員，從2017年起頻頻請法定假近4年，期間成功領取各種補助、津貼及年終獎金共105萬元（新台幣，下同，約29.4萬港元）。今年5月她突然申請復職，同事以為她終於回來上班，詎料她打完疫苗後又繼續請假。

報道指，蔣女2012年入職南投縣稅務局，負責稅務解說業務。2017年10月，蔣女生第一胎，按慣例請產假、年休假及育嬰假。由於她計算精準，所以長期毋須上班，直至2019年10月。蔣女短暫上班後，到2020年初因生第二胎，再自同年4月起請育嬰假。

台灣今年5月爆發新冠肺炎疫情，按規定蔣女的工種可優先打疫苗，及申請防疫照顧假。於是，原定6月復職的蔣女打完疫苗後，又繼續請防疫照顧假到8月；本月起再繼續請育嬰假，預計會放假到2023年1月。

稅務局為補足她請假期間的工作空缺，須額外聘請1人，月薪約3.5萬元（約9,800港元）。南投縣稅務局副局長許雪娥回應指，蔣女請假符合現行規定，只能照准。民眾批評，事件反映當下公務員的法定假安排存在重大漏洞，更有養懶人之嫌，要求盡快修法。