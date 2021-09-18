簽7.9億新台幣幻象戰機支援協議　法派技術人員駐台

台灣空軍近年與法國簽署幻象戰機的飛機機體零附件開放式契約等採購協議，總值逾100億元新台幣（約28億港元）。台灣的國防部最新公告指出，空軍司令部本周再與法國廠商簽署幻象戰機技術支援服務協議，涉款達7.9億元新台幣（約2.2億港元），法方將派出多名技術人員駐台助幻象戰機維持戰力。

報道指，台國防部周五（17日）公布這項採購決標案，指國防採購室駐歐採購組在周一（13日）與法國達梭航空公司簽署幻象戰機技術支援服務協議，並於周二（14日）生效，為期5年，協議效期到2026年9月13日，履約地點在新竹空軍基地。台灣共向法國採購了60架幻象戰機，另有480枚雲母中程空對空導彈等，均部署在空軍新竹基地，台法自2018年起為此簽署多項協議，涉及導彈延壽、戰機零附件等採購案。

台媒引述資深台軍官員指，台法先前針對幻象戰機的多項採購案，由法方提供幻象戰機、導彈所需的各項零附件及航材，這次的技術支援服務的重點是人，屬於技術人員的勞務服務，將由達梭航空派出多名技術人員常駐台灣，協助維持幻象戰機的妥善率及高效能戰力，達到發揮有效制敵、捍衞台海安全的目標。