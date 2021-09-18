瀘縣地震排查315座水庫　民眾質疑非單純天災

四川省瀘州市瀘縣周四（16日）凌晨發生黎克特制6級地震，造成3人死亡、近百人受傷。四川省水利廳周六（18日）透露，當局已迅速查勘存在風險的水庫運行情況，目前已排查315座，暫未發現重大險情。當地有民眾認為，今次並非單純的自然災害，而是頁岩氣過度開採引致。

地震發生後，四川水利廳派出工作組趕赴瀘縣，實地查看水庫、河堤等水利工程受損情況及福集鎮安置點供水保障情況，並指導瀘州市開展水利工程震損和隱患排查工作。各地工作組已排查2,036座水庫水電站、81處堤防、10座涵閘、270處灌溉工程、213處供水工程等，發現58座小型水庫、10處堤防、35處灌溉工程、10處供水工程等不同程度震損，造成直接經濟損失4958.7萬元人民幣（約5,968萬港元）。

有外媒訪問災區民眾，一名酒廠老闆何先生稱，當地並不在地震帶上，以前從來沒有地震，但近年常出現2至4級地震，今年就更加多。他又指，整個川南地區的頁岩油和頁岩氣開採導致地震頻生，已是公開的秘密。報道另引述知情人士指，在當地開採頁岩油氣的是中國石油天然氣集團有限公司旗下的浙江油田，縣級地方政府或四川省官方也難以插手管理。頁岩氣開採過程被指會影響地下斷層活動，有專家認為要下定論，仍需更多研究和數據分析。