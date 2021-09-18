毒販疑遭出賣　夥3人電擊虐殺男子

台灣一名毒販日前被新北市警方查獲毒品，他懷疑自己被另一男子出賣，設局誘對方出來，並夥同多人毆打、電擊、凌虐並灌毒，最終致他死亡。台北市警中正一分局逮獲8人，其中6名疑犯依毒品及殺人罪嫌移送法辦。

警方表示，日前接報指台北市文山區一處民宅常有不明人士出沒，懷疑他們群聚吸毒，警方於周二（14日）下午入屋搜查，發現24歲男子吳奕祥雙手遭手銬鎖上，倒臥屋內一角死去多時，立即逮捕屋內29歲男子張允硯等3人，並搜出一批毒品、吸食器及販毒工具。

張男一度不配合調查，辯稱不知道吳男如何死掉，最後坦承因認為吳男出賣自己，決定設局將對方帶到租屋處給他教訓。35歲謝男到該處找張男時見到吳男遭凌虐，竟叫來43歲王男及40歲盧男一起施虐，要吳男做掌上壓，又將電擊棒塞進其口中狂電，並強灌毒品，化驗結果初步認為吳男被嘔吐物噎死。

警方周四（16日）在新竹汽車旅館拘捕王男，在台北信義區逮捕謝男，並在周六（18日）凌晨帶走盧男及協助他逃逸的江姓女友。警方依毒品及殺人罪嫌把張、謝、王及盧男送辦，協助盧男匿藏的江女及其友人也送辦，不知情的兩名房客則已獲釋。