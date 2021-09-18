台今增6宗輸入新冠　本土病例再清零

台灣的中央流行疫情指揮中心周六（18日）公布，新增6宗新冠肺炎確診病例，均為境外輸入個案，相隔一周再現零本土確診，亦沒有新增死亡個案。

指揮中心表示，新增個案包括4男2女，年齡介乎20多歲至50多歲，其中3人來自印尼、1人來自孟加拉、2人自菲律賓入境。他們分別在本月4日至16日期間抵台，皆持有搭機前3日內檢測無感染報告。全台累計有16,129宗確診，其中14,575宗為本土個案，共839人疫歿。

指揮中心另提到，考慮到目前口罩產量已大幅提升，足夠供應民眾所需，且有多元購買口罩渠道，民眾透過實名制通道取得口罩的需求已大減，故實名制口罩網絡及便利店販售通路，其後會暫停服務。藥局通路及無健保特約藥局的偏鄉衞生所，則維持實名制口罩販售服務。

台北近日有網紅接種高端疫苗後，到診所進行抗體檢測，但診所未向地方政府申請自費檢驗抗體項目，可能違法，最高或罰25萬元新台幣（約7萬港元），引起爭議。台中亦有網紅接種第一劑高端疫苗後，邀約施打莫德納及阿斯利康疫苗的友人自費檢驗抗體，發現高端疫苗產生的免疫球蛋白G（IgG）只有130.2AU/mL，比另外兩款低約3倍。