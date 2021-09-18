受賄兼侵吞公款　中信前執董趙景文判囚18年

中國中信集團有限公司前黨委委員、執行董事趙景文受賄、貪污一案，周六（18日）上午在湖南長沙市中級人民法院公開宣判。趙景文犯受賄罪，被判有期徒刑15年、罰款300萬元（人民幣，下同，約365萬港元）；犯貪污罪，判處有期徒刑4年、罰款20萬元（約24萬港元），兩罪併罰下，決定執行有期徒刑18年，並罰款320萬元（約389萬港元）。

法院經審理查明，趙景文在2000年至2014年間，先後利用擔任中信集團黨委委員、副總經理、執行董事，兼中信生態環境科技發展有限公司董事長等職務上的便利，在項目收購、工程承攬、工作調動、職務晉升等方面，為他人提供幫助，並夥同他人或單獨收賄1.91億元（約2.32億港元），其中9,375萬元（約1.14億港元）未取得；其個人獲取和應分得2,049萬元（約2,493萬港元），實際取得549萬元（約668萬港元）。

在2007年至2013年間，趙景文又利用中信集團副總經理、執行董事，兼中信旅遊有限公司董事長、中信紅河產業開發有限公司董事長等職務上的便利，套取公款後，以偽造工程合同、使用虛假票據等方式平帳，侵吞公款合共104萬元（約126萬港元）。

法院認為，趙景文的行為已構成受賄罪和貪污罪，鑑於他在共同受賄犯罪中的主動性和主觀惡性不突出，實際取得賄款數額較少，且到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的貪污和部分受賄事實，其貪污犯罪屬自首，又認罪悔罪，積極退贓，具有從輕處罰情節，遂作出上述判決。