傳女護懷孕9個月　參與莆田新冠防疫

福建莆田市爆發新一波新冠肺炎疫情之際，網絡上近日流傳一名懷孕9個多月的女護士在抗疫一線參與檢測工作的消息，引起輿論爭議。涉事醫院職員周六（18日）接受內媒採訪時，一度證實事件，並指是該名護士自願參與防疫，惟及後又改口稱不清楚此事。該市衞健委同日回應，指從未號召孕婦參與志願工作，網傳消息有待查實。

從周三（15日）起，多名博主及自媒體相繼發布題為「最美醫護人員」或「為大肚子白衣天使點讚」等的短片，片中一張照片可見，一名身穿防護服的女子孕肚十分明顯，防護服內的衣服已被汗水浸濕。相關短片引起網民關注，部分短片的點讚數超過24萬次，惟有網民批評「不應該提倡這樣的奉獻」、「不應該讓孕婦上一線，她也需要被保護」等。及後，多名博主及自媒體相繼刪除貼文。

內媒記者周六向網傳該護士就職的莆田平安醫院查詢，有職員起初表示，「她（女護士）自己在家裏休息，主動去的」，但隨後改口稱不清楚此事，網傳消息有待查證，同時強調該院並未提供核酸檢測服務。

另莆田市衞健委工作人員接受採訪時則指，不清楚網傳消息內容，但強調「我們雖然說沒人，但也沒到這個程度啦」。市衞健委人教處工作人員則指，參與防疫志願服務的志願者需前往市委文明辦申請，並非直接去檢測站報名，該市亦從沒號召孕婦參與志願工作。至於該市疫情工作指揮部表示，目前未收到相關報告，暫時無法核實。