餐廳老闆網購牛肉變豬肉　供應商︰工人貼錯標籤

北京市順義區一名胡姓餐廳老闆周六（18日）向內媒投訴，指生鮮供應鏈企業「美菜網」把豬肉當作「去骨牛前腿肉」出售。涉事肉品供應商及後解釋，事件是有工人貼錯標籤引起，正與買家協商解決事件。胡先生則指，希望「美菜網」能公開道歉，並按相關規定賠償其經濟損失。

胡先生憶述，他上月17日及20日先後兩次在「美菜網」訂購了合共50公斤「去骨牛前腿肉」，並合共付款2000元人民幣（約2,400港元）；惟及後數天內，多名顧客向他反映吃到的很像豬肉，不像是牛肉，他便立即停止該批肉，並向「美菜網」查詢，惟對方強調不可能是豬肉。

胡先生擔心繼續使用該批肉會影響餐廳口碑，但又不甘放棄使用帶來的損失，於是便把該批肉送到檢測機構，結果經檢測，證實該些是豬肉而並非牛肉。胡先生對此大為憤怒，直斥︰「人家來這裏是想吃牛肉的，結果吃到的是豬肉，這不是砸了我的口碑嗎？」

「美菜網」一名負責採購的工作人員周六回應內媒查詢時表示，公司已指派專員處理此事，分別上門與消費者及相關供應商了解，並讓消費者與供應商建立聯繫，協商賠償問題。涉事供應商「北京京霖食品有限公司」一名負責人則指，事件是一名剛入職的工人貼錯標籤引起，目前該工人已辭職；該負責人又指，此前已和胡先生協商，但無法接受對方提出的賠償方案，故雙方暫未就賠償問題達成一致。