心理因素拒上學　11歲男孩拾膠樽賺錢

內地網絡近日流傳一名11歲男孩在街上拾荒賺錢的片段，引起輿論爭議。廣東東莞市清溪鎮政府周六（18日）證實事件，指當局已對男孩的家庭進行幫扶，男孩不上學是緣於其心理因素，已派人對男孩進行心理疏導。

在網傳短片中，拍攝者把一個空礦泉水瓶遞給男孩，男孩立即顯得十分高興，還表示「等我有錢了，（再）遇到你，就買包煙給你，好不好？」拍攝者及後詢問男孩的年紀時，他表示自己11歲。拍攝者再追問「11歲不上學嗎」，男孩卻表示「不是不想（上學）……我現在要工作。」說畢，男孩便笑着把礦泉水瓶舉高，說︰「這就是我光頭強的工作。」

片段曝光後，不少網民被男孩的氣概折服，但更多網民質疑為何男孩正值義務教育階段，卻沒有上學。對此，清溪鎮政府工作人員解釋，男孩一家是廣西人，由於父母常年在清溪鎮打工，男孩自幼便跟隨外祖父生活，直至外祖父逝世，男孩便搬到清溪鎮與父母同住。惟男孩不適應當地生活，至今輟學超過1年，且常常離家出走，警方也曾多次尋人。

工作人員續指，關於男孩的上學問題，當地教育部門、婦聯等多部委已積極跟進處理，強調其家庭的經濟狀況並無「特別大」的問題，主要是男孩的心理狀態、家庭關係等因素，導致其不想上學，當局正一點點地疏導。