反抗刺傷施襲者　男子傷害罪成囚4年

遼寧撫順市男子孫航早年被人持刀襲擊時，反抗刺傷對方，結果被起訴故意傷害罪，引起輿論關注。內地傳媒周六（18日）引述孫的辯護律師指，案件近日已於順城區人民法院一審宣判，孫航被判處有期徒刑4年。

判決書顯示，案發於2018年11月26日晚上，孫航與張寶平等數名朋友在餐廳用膳期間，與鄰桌男子陳朝陽發生爭執。陳朝陽與朋友其後步出餐廳，並在門口等候，待孫航等人離開時，陳忽然持刀上前施襲，孫航胸部被刺傷，張寶平的右手亦被割傷，孫反抗時，陳朝陽的頭部及身體多處被其刺傷。

案發後，孫航聲稱是自己正當防衞，是奪刀後才把陳刺傷，並把刀具交予民警；惟法院翻查閉路電視畫面後，發現孫航與張寶平離開餐廳時，均手持反光物體，且孫與陳扭打時，曾持反光物體朝陳擊打、戳刺20多下。經清晰化處理後，法院認為該反光物體是啤酒瓶，孫航持破碎的啤酒瓶嘴刺向陳朝陽，與警方所指的「孫航奪刀刺傷陳朝陽」不一致。

庭審時，孫航辯稱是為了保護自己和張寶平不受傷害，被迫採取正當防衞。惟法院認為，陳朝陽曾多次進出餐廳並挑釁，孫航一方與其對罵，後孫航持酒瓶與陳朝陽廝打，雖然陳對案件引發存在明顯過錯，但孫面對挑釁，採取的是積極反擊態度，且在陳倒地後，繼續向陳施襲，故認定陳與孫均有加害對方的意圖，屬互相毆鬥，不存在侵害者與防衞者之分，考慮到陳對案件引發有較明顯過錯，故酌情對孫航從輕處罰，遂作出上述判決。