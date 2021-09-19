醉酒後誘拐強姦4歲女童　拾荒漢伏法

繼江蘇及雲南先後傳出有4歲女童遭性侵致死後，內地傳媒上周六（18日）再曝光一宗性侵兒童案件。黑龍江哈爾濱市拾荒男子劉維國，早年把周姓鄰居的4歲女兒研研（化名）拐走後，帶到附近排水溝內強姦，導致她身受重傷。經審訊，劉維國最終被判死刑，並已於上周六被押赴刑場行刑。

案發於去年8月29日下午6時許，妍妍的祖母馬女士憶述，孫女在家中觀看動畫片時，她與兒子因孫女上幼稚園問題發生爭執，故憤而離家約20分鐘，回來後便發現孫女失蹤，嚇得四處找尋，惟不果。至翌日上午，劉維國把奄奄一息的研研送回來，她當時「滿身都是泥，上衣的口子也被撤掉了，臉上也是傷」，馬女士立即為研研檢查，發現「白色的內褲都變成了黑色，妍妍的下身還都是血，身上還有多處傷痕」，隨即將其送院搶救。

經診斷，研研的下體出現撕裂傷，背部、臀部、雙下肢、臉部及手部均有挫傷，隨即轉送至深切治療部留醫。經法醫鑑定，研研的身體共有3處2級重傷，其中1處為9級傷殘、2處為10級傷殘。

警方展開調查後，鎖定曾有兩次強姦前科的劉維國為疑犯。劉被捕後，初時不配合調查，並編造了兩個虛假的案發地點，最終被警方突破心防，才供認犯行。劉的養母則透露，劉維國剛出生不久便遭遺棄，被她發現後帶回家照顧；惟劉長大後未有工作，僅跟隨她拾荒維持生計，且嗜酒如命，每次喝醉都會鬧事，在案發前，劉曾喝2斤白酒，然後帶走研研徹夜未歸。

案件去年12月2日在哈爾濱市中級人民法院閉門審訊，公訴機關指控，劉維國案發當天把研研從家門口騙走後，挾持到道里區城鄉路某工地圍擋下的排水溝內，不顧研研拚命反抗，採用暴力手段猥褻並強姦研研。法院經審理後認為公訴機關指控的事實及罪名成立，劉曾因犯故意殺人罪、兩次強姦罪而獲刑，刑滿釋放後仍不思悔改，且使用特別殘忍手段姦淫年僅4歲的幼女，主觀惡性極深、人身危險性極大、罪行極其嚴重、社會影響極其惡劣，應依法從重處罰，遂當庭判處劉死刑，並剝奪政治權利終身。

內媒記者在宣判後曾到事發地點採訪，發現研研一家已搬離，研研的父親周先生亦表明不再接受媒體採訪，希望公眾諒解。記者隨後向醫院查詢，院方指研研經已康復，並回家休養。至上周六，最高人民法院下達執行死刑命令，哈爾濱市中院依法對劉維國驗明正身後，安排他會見親屬，隨即將其押赴刑場，並執行死刑。