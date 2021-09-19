山區失蹤7天　鐵騎士飲溪水食蟻生存

台灣桃園市一名男子本月11日偕車友，騎越野電單車到新竹縣尖石鄉高台山區，途中他將手機和袋子遺在車上離開找路，卻因山區起霧迷失方向並失聯。車友及親友其後報警，至上周五（17日）奇迹尋回男子，他身上多處受傷，靠喝溪水、吃螞蟻捱過這一周。

報道指，該名31歲的祈姓男子本月11日跟車友騎車入山，分開前相約登山口會合，但他途中迷路，落車尋找越野車道時山區起霧，連回到電單車處的路也找不到。其友人當晚8點許報案指祈男失聯，新竹縣消防局隨即出動救援，先找到他所騎乘的車和物品，這數天共投入了300人次搜救，車友及親友更籌得50萬新台幣（約13.5萬港元）協助尋人。

車友於上周五上午9時許利用航拍機，意外地在上游約500米處找到祈男的身影。救援人員當日中午在錦屏溪上游野溪尋獲祈男，他當時身體虛弱，精神狀況也不太好，故給他一些糧食充飢。祈男身上有一些擦傷和挫傷，由救護車送往就醫。

救援人員轉述情況指，祈男迷路隔天迎來颱風，山區下雨，溪水也隨之暴漲，他一度被溪水沖走約300米，幸好當時腳上穿的是鋼鞋，卡在石縫中未被沖走。他其後找到一個石洞，作為等待救援時的棲身之處，這幾日靠喝水維生，肚子餓時就抓螞蟻果腹，最終奇迹生還。

駐台記者宋江誠報道