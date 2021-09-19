被指控猥褻女大學生　59歲教授稱誣告

內蒙古一名剛畢業的女大學生上周五（17日）在網上發文，哭訴曾在讀書時被59歲教授烏峰猥褻，強行牽手、親吻、擁抱等行為。她直言受到巨大的恥辱和痛苦，但當時擔心此事曝光被同學嘲笑，遂不敢反抗和投訴。目前她已提交相關證據予區教育廳等部門，希望可討回公道。惟烏峰上周六（18日）否認，強調對方是誣告。目前警方和校方已介入調查。

女生小格（化名）上周五以《控訴：一位教授的騷擾猥褻實錄》為題發文稱，在內蒙古財經大學就讀本科（學士學位）期間，時年18歲讀大學2年級，因得悉烏男需到意大利出差，遂加對方微信好友，拜託他幫忙帶當地的書籍。詎料小格第一次到烏的辦公室時，被對方突然擁抱、親吻，她原以為是見面禮節便不以為然。

事後雙方見面時，小格多次被烏男猥褻，她亦曾明確表示拒絕，並試圖用開玩笑的方式避開，但均沒有效果。小格直言，當時她因懦弱，選擇沉默，不想別人拿一樣的眼光看她。烏男曾多次向小格表白無果，又解釋他把學生當作女兒看待，還描述其他學生如何「答謝」他，如何坐在腿上親吻他。

大學一名工作人員上周六表示，校方上周五已得悉網傳消息，並立即派人核實，啟動調查程序，正積極聯繫疑似發文學生和烏峰。烏峰接受學校調查時稱是被誣告，對相關文章指控的事情不清楚。