疑感情糾紛起殺機　男斬死妻扔兒落樓

河北省保定市男子李墨（化名）上周三（15日）疑與妻子朱敏（化名）發生爭執後，竟把年僅5歲的兒子從29樓家中扔下，幼童傷重不治身亡。李男又持刀斬死妻子後，企圖自殺未果。內媒上周六（18日）爆出更多案件細節，指李男曾因搶劫超市而入獄，案發時才從監獄出來不久，朱女曾頻繁遭遇家暴，他或因感情糾紛起殺心。

有居民憶述，李男於當日清早便持刀上樓，隨後傳出吵鬧聲，斷斷續續持續了1個小時，期間未有人干預。李男行兇後，附近住戶表示，只聽到朱女的尖叫和呼救聲，但在孩子掉落過程中沒聽到叫聲，「孩子可能還在睡覺」。警方和保安趕到現場時，她已躺在血泊中，身上被劃了好幾刀。

幼童被李男拋下樓後，砸中一輛小三輪車上，車廂凹陷破裂，車輪開裂變形。當時保安和居民一度以為孩子是不小心自己墜樓的，未料是出自疑犯之手。李男在29層窗沿上站了10個小時，一直與警方對峙，隨後才返回屋內被警方制服，現場留下20多個煙頭。

警方調查發現，朱女曾經歷過一段失敗的婚姻，幼童的親生父親是她的前夫。對於李男和朱女的關係，有鄰居表示，女方離婚後，兩人便在一起，但不知是否已結婚，數年來多次看到她在樓下獨自哭泣。