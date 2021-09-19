打傷校內清潔工 學警仍可轉正惹爭議

四川省瀘州市一名任職警校清潔工的63歲鄧姓女子，在校內被一名24歲益姓男學警拳打面部，導致胸骨骨折。市江陽區警方上周五（17日）通報，益男已被警方採取刑事強制措施。兩人所屬的四川警察學院則處分益男留校察看1年，未來可繼續完成學業；懲罰過輕引起爭議。

警方通報指，事發今年4月7日，鄧女在四川警察學院教學樓打掃教室時，見益男飲品瓶放在課桌上，便準備順手收走，惟益男見狀制止，雙方隨後口角。鄧女此時拿出手機拍攝，引起益男不滿，後者上前拳打鄧女面部，致其腰部撞到欄杆後倒地骨折。鄧女隨即被送往醫院治療，費用由四川警察學院墊付。

雙方6月初達成賠償調解協議，益男須向鄧女賠償包含誤工費、營養費、精神損失費等費用共5萬元（人民幣‧下同，約6.01萬港元），約定8月底前付清。不過到9月初，鄧女投訴益男未繼續履行調解協議，至今僅支付1萬元（約1.2萬港元）。益男辯解，自己父親因病於今年7月去世，家庭經濟困難，故未能按時支付費用。

上周三（15日），四川警察學院再次幫助和敦促益男付清餘下賠償，鄧女則向益男出具刑事諒解書。鄧女的兒子張先生上周六（18日）在社交網表示，益男目前已被警方刑事拘留，其母親收齊款項後決定不予起訴。四川警察學院至今未有公開回應事件。