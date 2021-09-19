福建增43宗本土新冠　漳州兩區全民檢測

內地周日（19日）公布，過去一天新增66宗新冠肺炎確診個案，其中43宗本土病例均在福建省，福建漳州市龍文區及高新區先後在上周六（18日）起進行全民病毒檢測。

據官方通報，福建過去一日的確診個案集中在廈門市及莆田市，分別錄得39宗及4宗。在龍文區的疫情防控工作指揮部指，為及時有效發現和控制傳染源以阻疫情傳播，宣布在上周六至周四（23日），以鎮、開發區為單位，分時段作全民檢測。至於高新區亦在同日，在九湖鎮、顏厝鎮及靖圓鎮共設置36個採樣組，進行全民檢測。

新增境外輸入確診病例包括福建11宗、上海和雲南各5宗、山東和四川各4宗、廣東3宗、天津2宗、遼寧和陝西各1宗。另新增無症狀感染者19人，其中18人為境外輸入，1人屬湖南的本土個案。內地累計94,326宗確診個案，當中4,636人死亡。

福建三明永安市於上周六晚上，亦發現一宗境外輸入「復陽」的無症狀感染個案，患者為曾染疫的再感染者，沒有出現病徵。他7月4日從老撾入境至雲南西雙版納勐臘縣，於口岸集中隔離，於翌日檢測確診，到上月9日結束35日的隔離醫學觀察後出院，在同月30日完成隔離點21日的醫學觀察後，乘坐飛機飛抵昆明長水再轉抵福州長樂。至今一直在隔離點隔離觀察，無密切接觸者。