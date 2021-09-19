錯換人生案養母興訟　指生母隱瞞乙肝偷換兒子

江西男子姚策因患末期肝癌接受換肝，才得悉28年前出生時，醫院誤將他與另一男嬰郭威身份對調。姚於去年雖與親生父母相認，惟今年3月終因病離世。姚的養母許敏其後對姚的生母杜新枝提出起訴，指其對養子的死應與醫院承擔連帶責任。案件上周六（18日）於河南開封城鄉一體化示範區人民法院開庭，經13小時庭審結束，將擇期宣判。

內媒報道從杜新枝提供的《追加被告人申請書》得悉，許敏認為在起訴河南大學淮河醫院侵權責任糾紛一案中，由於杜新枝隱瞞乙型肝炎病史，導致姚錯失接種乙肝疫苗，令其由乙肝轉為肝癌最終死亡，侵害了許的權益。杜則指當年入院時有做相關檢查，病歷也記載了她申請乙肝化驗，但查取病歷時卻沒找到化驗報告，杜認為病歷缺失最大責任在醫院。

案件另一關鍵在於是否存在有人「偷換人生」。當年醫院5名產科醫護人員在庭上承認，醫院管理方面存在問題，因當年醫院採取同一病房統一管理，僅能通過包被區分嬰兒，沒有手環，更不存在接種乙肝疫苗的條件，院方在庭上多次向雙方道歉。庭審又關注當年醫院職員郭希之與姚策生父郭希寬是否有親屬關係，但前者出庭作證稱二人僅同村，但不存在親屬或其他關係，郭希寬與杜新枝夫婦也非通過她到醫院產子。

據了解，許向醫院和杜兩被告共索賠720萬元人民幣（約876萬港元）。庭審結束後許在電話婉拒記者採訪，杜則表示對裁決結果有信心。庭審期間有證人言詞不當被警告，姚的遺孀熊磊旁聽2小時後提前離場。法庭外分別聚集各自支持許和杜的市民，也有人持手機直播。有來自北京的市民表示，一直在網上關注這宗「錯換人生」案件，「覺得許媽太善良，太可憐了，希望許媽這次能勝訴」。