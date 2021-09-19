鎮坪縣超百年一遇洪水　通訊中斷逾5000人撤離

陝西省安康市鎮坪縣周日（19日）凌晨遭遇百年一遇的洪水，縣城多處低窪地段被水淹浸，水深最高達1.5米以上，街道雨流成河，部分城鎮電力、通訊及交通中斷。當日清晨4時許，縣城區防汛抗旱指揮部決定啟動一級防汛應急響應，並已緊急撤離2,176戶、共5,799人。

自上周六（18日）下午7時至周日清晨5時，陝西省鎮坪縣中部出現大暴雨天氣，上竹、曙坪、白家三個監測站降雨量均超過100毫米，預計城區南江河最高水位將逾883米，最大流量超過每秒2,000立方米。由於周日凌晨4時20分鎮坪縣水位站已超過880.3米的保證水位，按規定當地下令縣城三橋至應家坪，柿子樹坪、蔬菜四組、小河口居民全部撤離。當地至今已接獲7宗房屋倒塌報告，未傳出傷亡。

據鎮坪縣交警部門消息，自上周六晚起，該縣連降大雨已導致G541線國道多處出現水浸，造成路基沖毀、山泥傾瀉、樹木倒塌等險象。經鎮坪縣防汛指揮部同意，當地從周日上午6時起至險情排除，對該國道鎮坪全段實施交通管制措施。

另內媒從四川省地質災害指揮部辦公室獲悉，該省多地自上周六迎來暴雨，其中達州出現大到暴雨，涼山、瀘州、內江、攀枝花部分地區中至大雨，最大雨量出現在達州萬源市固軍鎮（162毫米）。該省共安排共6,652戶、約2.3萬人撤離，涉及27縣（區）753個隱患點。