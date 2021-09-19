天舟三號料明日發射　為後續太空任務提前運送物資

隨着神舟十二號載人飛船於上周五（17日）返回地球，神舟十三號載人飛船將於下月升空。為了給後續的太空任務提前運送物資到太空站，中國天舟三號貨運飛船與長征七號遙四運載火箭的組合體，於上周四（16日）經已轉運至海南文昌航天發射場發射區，預計將於周一（20日）升空。

內地官媒周日報道稱，天舟三號貨運飛船將於近日在文昌航天發射場擇機發射，目前任務各系統已經做好發射前的準備工作。據知，天舟三號貨運飛船的結構配置將與天舟二號類似，其搭載的補給品當中，有部分是作為神舟十三號載人飛船的補給，後者定於今年10月發射升空。

有微博科學博主於上周六（18日）發文稱，因應長征七號遙四運載火箭搭載天舟三號發射升空的需要，發射場區禁飛區通告於當日發布，禁飛時間為周一下午3時至3時20分，地點位於海南文昌航天發射場，禁飛高度為無限高。

至於目前仍在太空站的天舟二號貨運飛船，據中國載人航天工程辦公室消息，於上周六上午10時25分從天和核心艙後向端口分離，並繞飛至前向端口完成自動交會對接，整個過程歷時約4小時。作為天和太空站建設階段的首發貨運飛船，天舟二號自今年5月29日發射以來，除攜帶物資外，亦承擔了太空站推進劑補加的任務。當天舟二號完成所有任務後，將擇機脫離太空站核心艙，並在返回地球的過程中在大氣層中燃燒銷毀。