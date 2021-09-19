大學社團舞蹈表演惹爭議　網民斥猶如夜總會

四川農業大學的學生藝術社團日前在新生軍訓休息期間，組織了一次小型舞蹈表演，惟有關片段上傳至社交平台後引發爭議。有網民批評，男女學生成雙結對地跳舞，但部分動作疑似過火，加上衣着效果猶如在夜總會跳舞一樣。校方周日（19日）回應，將認真吸取教訓，避免今後出現類似情況。

表演在上周五（17日）舉行，網傳片段顯示，多名男女同學在操場翩翩起舞，身穿旗袍的女同學多次露出其長腿，期間出現多個較親密的動作，有網民認為「太過性感」。另有人留意到，學生演出後方的主席台背景板寫有「四川農業大學2021級本科生開學典禮暨軍調動員大會」的字樣，批評該舞蹈不適合出現在開學典禮和軍訓動員大會上。

影片引發爭議後，該校學生藝術團、學生社團周日發布《情況說明》稱，網上流傳影片是舞者學習的一個國內舞蹈比賽作品，未料會產生負面評論和影響。校方對此高度重視並調查核實情況，已要求主管部門加強學生活動的管理和引導。另澄清，活動是新生軍訓期間的小型演出，因早前開學典禮的背景板未及時拆除，才會被誤認為是開學典禮暨軍訓動員大會的正式活動。