失散24年終團圓　警用舊照助老人尋被拐兒子

四川省南充市的呂姓老夫妻，1997年攜3歲兒子擺攤賣菜，惟後者在旁玩耍時失去蹤影，警方接報後一直未能獲取小孩丟失的準確線索。呂翁一家人多年來打聽兒子的消息，卻總是失望而歸。直至近日經廣東東莞市警方協助，他們終在今年中秋前夕、上周六（18日）與失散24年的兒子團圓。

警方表示，自公安部今年「團圓」行動開展以來，他們再次通知老呂夫婦採集血樣，並收集呂某銀丟失前比較清晰的照片。至今年5月，警方通過這張照片，以人像比對發現廣東東莞市的陳某昌與相中人相似，後經DNA血樣覆核，確認他為老呂夫婦的親生兒子呂某銀。

老呂和妻子表示，在1997年9月5日上午，兩人一直在菜攤上忙着做生意，「就一會兒的時間，兒子就不見了」。除了報警，他們和親戚找遍大街小巷和南充周邊鄉鎮，但一無所獲。夫妻二人在兒子失蹤後又養育兩個女兒，並要求她們自小就要背熟家裏的電話號碼。

而呂某銀當年被拐賣至廣東一個陳姓家庭，現已取名陳某昌。他表示，小時候並不知道自己是被拐來，直至前些年才從鄰居口中得知身世，又對小時候的事情已毫無印象。在得知親生父母的消息後非常激動，決定中秋節前夕赴南充認親、團聚團圓。