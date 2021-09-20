小型飛機穿越成都樓群　涉嫌違規監管機構介入

四川省成都市新都區近日有一架小型飛機低空飛過住宅區，最低飛行高度甚至區內住宅頂層高度，涉嫌違反民用航空監管法規。目前監管機構已獲悉事件，正在進一步調查中。

內媒周日（19日）從相關影片可見，該飛機在一個建築群上空飛行，首先攔腰飛過一幢高樓大廈，然後又在兩幢高層住樓中間，以平行或略低於頂層的高度穿過。內媒確認，該飛機飛行區域位於市中心，周圍有新都國際廣場、北歐印象小區等多幢高樓，以及四川音樂學院、西南石油大學等高校，人口和建築皆非常稠密。

涉事飛機屬於四川飛歌航空科技有限公司，機型為單翼輕型運動飛機山河SA60L（阿若拉）。根據民航法規定，在人口稠密區、集鎮、住宅區或任何露天公眾集會上空，航空器高度不得低於在其600米水平半徑範圍內的最高障礙物以上300米，有民航專業人士指，影片中的飛行行為明顯違反要求。

據知情者透露，涉事飛機當時在執行轉場任務，以這等高度穿越人口稠密區，是航空管制部門的要求，但飛機的飛行路線選擇存在明顯失誤。北京去年8月同樣有通用航空飛機，以與橋面等高的高度飛越官廳水庫大橋和京張鐵路橋之間的狹長水域，最後對所屬公司罰款1萬元（人民幣，下同，約1.2萬港元），機長被暫扣駕駛執照6個月和罰款1,000元（約1,200港元）。