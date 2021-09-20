內地昨增49宗確診　泉州安溪縣爆疫封區

內地周一（20日）公布，前一天新增49宗新冠肺炎確診個案，其中福建省有28宗本地確診，其餘21宗為境外輸入。至今內地累計95,738人確診，當中4,636病亡。福建泉州市安溪縣周日（19日）出現首宗確診病例後，當地隨即宣布全縣小區實施封閉管理，市民非必要不出縣。

福建新增確診個案分布為廈門市16宗、莆田市7宗、泉州市5宗。其中泉州新增個案3宗來自安溪縣龍涓鄉，患者曾於廈門就醫，後引發家庭聚集感染。該縣肺炎疫情應急指揮部周日發通告，要求與居民生活密切相關的超市、便利店、農貿市場及醫院，需嚴格通風消毒、掃碼測溫，實施預約、錯峰、限流措施。全縣所有衞生所、個體診所、藥店一律關閉。

中秋節將至，內地疾控中心在官網發布假期健康提示稱，境外疫情仍將高水平流行，境內發生輸入疫情以及續發本地傳播風險也持續存在，建議市民旅行歸來應自我觀察14天。

另內地近日有市民向有關部門反映，婦女無法因備孕要求開出暫緩接種疫苗證明。據了解，包括重慶、廣西、河南及湖北等地衞生部門均明確表示，根據內地制訂的《新冠病毒疫苗接種技術指南》，有備孕計劃的男女雙方，不必僅因接種新冠疫苗而延遲懷孕計劃，因此無法開具暫緩接種疫苗證明。