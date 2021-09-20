深圳千萬豪宅爆貨不對辦　業主集體請願要求退房

深圳市龍華區某豪宅近日爆出業主集體要求退房（退款），原因主要是開發商在銷售過程中欺瞞買方、亂收品質提升費、利用學位營銷及裝修品質低劣等。不過網上亦有聲音認為，內地持續調控樓價，業主後悔買貴才是退房主因。

據了解，涉事的深圳龍華金茂府是當地高級物業，樓價平均每平方米10萬至11萬元（人民幣，下同，約12.8萬至14.1萬港元），單位一般售價都在1,500萬元（約1,930萬港元）以上。業主上周五（17日）發布的請願內容指，自去年底樓盤入伙以來，業主除發現該項目交付現狀與開發商作出的承諾存在嚴重出入外，交樓後甚至出現避難層亂拆亂建、小區集體財產遭盜竊等問題。業主稱，由於問題已觸及違法層面，經多次溝通未果，決定集體要求退房。

長達4,000字的請願書羅列業主退房的根據，當中包括開發商售樓時承諾將於今年秋季開學的華東師範大學附屬學校，目前辦學進度不明並延遲開學。業主又指控樓價中隱藏「精裝修」費用，開發商安排子公司向每名業主收取約100萬至200萬元不等的所謂「品質提升費」，才讓業主買樓。

其餘退房理由還包括，單位漏水、漏煙、返臭，甲醛超標，設計缺陷，施工質量差，維修保養進度緩慢。另銷售書承諾的地鐵全封閉隔音、公寓不對外銷售及不與業主共用花園及停車位、商舖不對外銷售並統一運營等承諾均未兌現。對於業主的要求，開發商未有回應。