研究指囓齒動物或為中間宿主　新冠病毒難在人群滅絕

中國工程院院士鍾南山牽頭、廣州醫科大學附屬第二醫院等參與的研究團隊近日發現，新冠病毒的中間宿主可能是老鼠等囓齒動物，相信在全體人群成功免疫前，新冠病毒都不會消失。

該研究試圖破解新冠病毒的中間宿主來源和過敏原性，以及這種病毒是如何出現、將如何及何時消失。團隊針對新冠病毒的刺突蛋白滑動序列片段，進行全面的氨基酸序列分析，證實蝙蝠是新冠病毒天然宿主，再通過囓齒動物傳給人類。研究同時通過對過敏原性對比分析發現，新冠病毒與2002至2003年在廣東爆發的非典型肺炎冠狀病毒（SARS-CoV）表現出相似的致敏性，兩種病毒症狀相似但不同，特定感染人群也不同。

研究結果另顯示，在沒有任何干預情況下，約7.36%的中國人感染新冠病毒後症狀明顯，92%的人即使感染卻症狀不明顯。不同國家的不同基因型分布頻率不同，感染率和重症率也有所差異，其中在沒有任何干預情況下，約4.68%的美國人感染新冠後將出現嚴重症狀，95%人沒有症狀。

團隊認為，如研究結論正確，老鼠作為中間宿主成為事實，貓、老鼠等與人類密切接觸的動物攜帶冠狀病毒並進行傳播，意味冠狀病毒在人群中將難以滅絕。團隊建議採用過敏原性弱化了的弱病毒進行提前免疫，才能抵禦強病毒，接種牛痘以預防天花就是此措施的重要實證，將是未來新冠疫苗的新目標。有關研究已於《Healthcare》雜誌發表。