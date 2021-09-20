台逾300萬適婚人口未婚創新高　少子化危機加劇

台灣的行政院近日公布10年1次的人口普查結果，顯示去年底25歲至44歲人士的未婚率達43.2％，意味每100人就有43人未婚，即適婚人口中有301萬人未婚，再創新高。另外，人口負增長的情況亦持續，加劇少子化危機。

數據顯示，1980年未婚率為14.4％，至去年底升至43.2％。未婚率的數字直接影響生育率，1980年有41萬名新生兒，去年則降至16.5萬名。台灣人不婚、不生，導致去年人口首度負成長。台灣的國家發展委員會估計，至2037年時新生兒恐提早跌破10萬人大關，僅9.8萬人，相當於現時南投縣草屯鎮的總人口數。

台灣人口結構快速進入高齡化社會，進而影響勞動力，15至64歲工作年齡人口大減16.9萬人，也是首次負成長。國發會分析指，台灣未婚率高的原因除了房價高漲、薪資不漲等，也與女性教育程度提高後，就業機會及自主性提升，認為不一定要投入婚姻有關。加上台灣人觀念較歐美保守，未婚生子的比例不高，這些都會影響人口、勞動結構。有獵頭公司高層指，台灣和日本、南韓都面對相同困境。