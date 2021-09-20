環球影城正式開幕　遊客穿霍格華茲校服入園

北京環球影城主題公園周一（20日）正式開幕，內媒記者走訪發現，當天雖然下雨，仍無損遊客興致，大批遊客提前在門外排隊等候入場，工作人員亦在園內「嚴陣以待」；至上午11時10分，園方提前50分鐘開門營業，北京國際度假區有限公司主題公園和度假區管理分公司總裁兼總經理苗樂文更與首位入園的遊客合照留念。

內媒記者現場所見，環球影城正式營業後，遊客一窩蜂通過各閘票機檢票進入，部分遊客更身穿霍格華茲學院的校服。在主題公園內，「哈利波特的魔法世界」園區亦深受遊客歡迎，大批影迷在店門外排起長龍，等候選購魔杖。園區內的兩個熱門項目「哈利波特與禁忌之旅」及「鷹馬飛行」均需排隊輪候40分鐘以上。

一名哈利波特資深女粉絲接受採訪時表示，她剛進入環球影城便直奔「哈利波特的魔法世界」，由於沒有「優速通票」，直至下午2時40分左右，她進入環球影城已約3個半小時，但只玩了兩個項目，分別是「哈利波特與禁忌之旅」及「鷹馬飛行」。惟她表示︰「我今天是來『返校』的。禁忌之旅非常酷！我還想再去一次，但是現在排隊人比較多了。」她又指，其後打算前往「侏羅紀世界努布拉島」體驗。

資料顯示，北京環球影城主題公園項目於2014年啟動，是世界第5個、亞洲第3個環球影城。目前開放的七大主題景區除了「哈利波特的魔法世界」和「侏羅紀世界努布拉島」外，還包括「功夫熊貓蓋世之地」、「變形金剛基地」、「小黃人（Minions）樂園」、「好萊塢（荷里活）」及「未來水世界」